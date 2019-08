Abbandonano i rifiuti davanti a un bar, i video incastrano gli incivili

Ormai non si contano gli articoli scritti in merito a un problema che ad Andria assume proporzioni sempre maggiori: infatti è dilagante la piaga dell’abbandono dei rifiuti, sia per le strade cittadine che nelle campagne.

Il fenomeno assume proporzioni diremmo grottesche quando si verifica perfino ai danni delle attività commerciali: è dura la denuncia del proprietario di un bar in via Pietro I Normanno che sistematicamente vede i bidoni all’esterno della sua attività pieni di bustoni di rifiuti di ogni genere.

«Ormai perfino gli operatori della Sangalli non ritirano più la spazzatura, molto spesso -dice il titolare -. Abbiamo i video della sorveglianza che ci mostrano le immagini degli incivili che si fermano davanti al mio bar per depositarvi ogni tipo di rifiuti. Non solo paghiamo moltissimo per il servizio di raccolta, ma poi ci dobbiamo tenere anche i bidoni pieni a causa di questi incivili!»

Il problema purtroppo è comune a diverse altre attività commerciali, in particolare del sistema della ristorazione, i cui bidoni diventano preda quotidiana.

Auspichiamo che le immagini possano servire per ricostruire l'identità dei colpevoli: la speranza è che l’arrivo di una bella multa salata serva a dissuadere gli abbandonatori seriali.