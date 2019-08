Ramo d'albero cade su auto in via Bari Copyright: n.c.

Erano circa le ore 12.30 stamane quando in via Bari un grosso ramo si è staccato dall'albero ed è caduto su un'autovettura con conducente all'interno e passeggera che era scesa un attimo prima.

Per fortuna non si sono registrati feriti ma solo danni all'autovettura.

Via Bari è stata chiusa al traffico nel tratto compreso tra via Napoli e via Genova in attesa dell'intervento dei giardinieri dell'Andria Multiservice poiché oggi, sabato, i giardinieri comunali non sono in servizio.

Sul posto sono giunti gli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria che hanno proceduto ai rilievi e alla regolazione del traffico veicolare.