Arriva anche ad Andria il fenomeno samara, sulla scia dell’imitazione di altri paesi. Questa sera infatti è stato letteralmente bloccato il traffico per l’apparizione di una ragazza vestita di bianco con un pelouche in mano nei pressi del passaggio a livello di Via Trani. Intorno al passaggio tutti sono “impazziti“.

La curiosità di fotografare o riprendere questo strano fenomeno ha causato una fila lunghissima di auto, bloccate dalla grande quantità di ragazzi fermi sui binari.

Nel frattempo sono arrivati i carabinieri per verificare quanto stava accadendo e mettere tutti in sicurezza.