In merito a un incrocio pericoloso in città, ovvero, quello tra viale Puglia, viale Goito, via Garibaldi, via Malpighi e via Tamburrini un cittadino ha segnalato su Facebook il mancato funzionamento dei semafori esistenti causato dal danneggiamento di uno degli impianti a seguito di un incidente stradale avvenuto circa un mese fa. Una situazione che sta arrecando non pochi disagi per gli automobilisti e pericolo per l’incolumità dei pedoni e per questo è stato chiesto un intervento per il ripristino dell’impianto danneggiato e il funzionamento di tutti gli altri: «è trascorso un mese da quando a causa di un incidente il semaforo che vedete in foto è stato distrutto.

A seguito di ciò tutti i semafori posti su viale Puglia, viale Goito, via Garibaldi, via Malpighi e via Tamburrini sono spenti.

Pochi giorni fa un ragazzino per miracolo non è stato investito da un'autovettura che proveniente da viale Puglia a velocità supersonica, lo avrebbe letteralmente mandato al cimitero.

Quello sopra descritto è uno snodo semaforico che non può fare a meno di semafori che siano operativi e funzionanti sempre, giorno e notte.

Dobbiamo attendere che accada la tragedia?

Ho fatto queste foto nella blanda speranza che chi di dovere ripristini urgentemente quel semaforo divelto che giace a terra da oltre un mese».