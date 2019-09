Incidente in via Barletta, grave un 34enne andriese

Grave incidente stradale tra un motociclo e un'autovettura Fiat Punto su Via Barletta all'altezza del centro commerciale "La Mongolfiera".

Erano le ore 20.15 circa quando, per cause ancora in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati. Ad avere la peggio il passeggero del motociclo, un 34enne andriese, immediatamente soccorso dai conducenti dei veicoli coinvolti e dai sanitari del 118 giunti con autoambulanza su richiesta degli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria, intervenuti immediatamente per eseguire i rilievi ed accertare le responsabilità di quanto accaduto.

Il malcapitato è stato trasferito in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale "L. Bonomo" di Andria ed è ancora sottoposto alle cure dei sanitari.

Anche il conducente del motociclo ha riportato lesioni per fortuna di lieve entità mentre i veicoli, che hanno riportato pesanti danni, sono stati posti nella disponibilità degli Agenti di Polizia Locale intervenuti. Sul posto anche personale dell'Aliquota Radiomobile dei Carabinieri della locale compagnia che hanno collaborato all'esecuzione dei rilievi.