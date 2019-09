Accoltellamento di via Puccini: cordoglio del commissario Prefettizio alla famiglia della vittima

«Esprimo – dichiara il Commissario Straordinario, dott. Gaetano Tufariello – alla famiglia della vittima dell’accoltellamento di ieri sera in via Puccini, il cordoglio personale e della comunità per quanto accaduto. L’episodio – di cui le indagini accerteranno l’esatta dinamica – rimane di una gravità inaudita e lascia esterrefatta tutta la comunità.

Sul piano umano resta il cordoglio e la vicinanza alla famiglia della vittima, mentre la comunità ha l’obbligo di riflettere su quanto è avvenuto e che tuttavia non autorizza alcuno a descrivere Andria come una città violenta, forzando così una realtà ben diversa per quanto problematica.

La città è laboriosa, pacifica, sicuramente in una condizione difficile, ma non violenta, e ogni lesione gratuita della sua immagine non resterà senza seguito».