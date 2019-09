Colpo in un'azienda sull'Andria-Trani con ruspe e camion di traverso per bloccare gli accessi

A colpo sicuro, ma il colpo non è stato messo a segno per questione di pochi minuti: una squadra di banditi questa mattina all'alba è entrata in azione presso una nota azienda di spedizioni in via Andria. Ruspe per abbattere muri (devastata la segreteria/portineria e l'accesso principale) e camion per bloccare le strade adiacenti. I malviventi sono riusciti a raggiungere con facilità la zona della cassaforte grazie ad su escavatore ma hanno dovuto abbandonarla lì e fuggire con un altro mezzo grazie all'intervento della vigilanza.

Vigilanza e forze dell'ordine tuttavia non sono riusciti ad intercettare la fuga della squadra di rapinatori evidentemente ben preparata per l'occasione. Le indagini saranno condotte dal locale Commissariato di Polizia e potrebbero includere anche gli atti vandalici subiti dall'azienda negli ultimi mesi, in particolare modo i casi dei mezzi degli spedizionieri danneggiati da incendi dolosi.