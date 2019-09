Mattinata piuttosto movimentata per gli uomini del Nucleo di Pronto Intervento e Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Locale di Andria a causa di diversi incidenti che si sono verificati.

Alle ore 09:50, su corso Francia in prossimità dell'incrocio con via Inghilterra, una Volkswagen Golf, forse a causa della velocità sostenuta, si è scontrata frontalmente con una Citroen. Coinvolta nel sinistro anche un'autovettura parcheggiata. Al termine dei rilievi è stato necessario l'intervento del carro attrezzi a causa dei gravi danni registrati ai veicoli coinvolti. I conducenti delle autovetture, rimasti feriti per fortuna in maniera lieve, sono stati dapprima soccorsi dagli agenti di Polizia Locale e poi dai sanitari del 118 e dimessi nel primo pomeriggio dal nosocomio andriese.

Successivamente, mentre gli agenti della Polizia Locale recuperavano e riconsegnavano alla legittima proprietaria una Fiat 126, risultata rubata e rinvenuta in una traversa di viale Orazio, gli stessi sono dovuti intervenire sulla complanare della S.S. 170 dir. A per Barletta per i rilievi di un altro incidente stradale tra un Fiat Ducato, condotto da un andriese di mezza età, e una Mercedes condotta da un ragazzo barlettano, rimasto lievemente ferito e prontamente soccorso dal personale del 118.