Trasferimento uffici sett. socio-sanitario, la denuncia: «Documenti lasciati alla mercé di chiunque»

Sta avvenendo in questi giorni il trasferimento degli uffici del settore sociosanitario da via Mozart in Piazza Trieste e Trento, in cui, lo ricordiamo, le attività ordinarie sono sospese a partire da giovedì 12 settembre a lunedì 23 settembre.

Un nostro lettore ci ha inviato alcune foto di denuncia corredate da una lettera con toni particolarmente adirati: «Mi sono recato in via Mozart per sbrigare una pratica, non sapendo che gli uffici fossero chiusi a causa del trasferimento. Già all’ingresso del palazzo ho notato una cosa a dir poco sconcertante: infatti, ammassati nei bidoni dei rifiuti, c’erano tantissimi faldoni pieni di pratiche completamente integri, da cui chiunque avrebbe potuto sottrarre documenti. Secondo me è gravissimo questo fatto perché i dati personali di tantissima gente non sono stati rispettati e anzi erano alla mercé di chiunque passasse di lì».

In tempi di particolare attenzione rispetto alla tutela della privacy, considerato che il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto fondamentale dell'individuo ai sensi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e numerose leggi e regolamenti sono stati emanati in materia, ci pare una leggerezza l'aver lasciato, certamente per distrazione nelle operazioni di trasloco, documenti abbandonati in un luogo di passaggio come l'androne di un palazzo. Forse i documenti risalivano ad anni addietro, erano datati e magari riguardavano pratiche concluse, ma questo comunque non giustifica la leggerezza, soprattutto considerando la natura personale e particolarmente sensibile dei dati custoditi dagli uffici pubblici.