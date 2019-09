Eseguita ieri l'autopsia su Di Vito

Nella giornata di ieri è stata eseguita l'autopsia sul cadavere di Giovanni Di Vito, il 28enne tranese deceduto in via Puccini giovedì 12 settembre scorso a seguito di violento litigio scaturito da una mancata precedenza con il 50enne andriese Celestino Troia attualmente recluso presso il carcere di Trani.

Su richiesta del legale di Troia, l'esame autoptico dovrà accertare se la vittima al momento dell'aggressione era sotto l'effetto di droga virgola alcol o psicofarmaci. Tale richiesta è stata accolta dal pubblico ministero Alessio Marangelli che coordina le indagini della polizia.

Gli esami dell'autopsia e la relazione del medico legale saranno disponibili entro 90 giorni anche se qualche primo sommario risultato potrebbe arrivare prima. L'esame sul cadavere sarà fondamentale per ricostruire la dinamica dei fatti in particolar modo, all'esito delle dichiarazioni rese da Troia ovvero di non aver colpito il 28enne ma che sarebbe stato quest'ultimo a ferirsi mortalmente dopo essersi avventato su di lui che teneva tra le mani e il coltellino che intanto non è stato ritrovato come da noi già accennato. Non è escluso che Troia possa lasciare per qualche ora il carcere nei prossimi giorni per accompagnare gli agenti sul luogo esatto dove dice di essersi disfatto del coltello con cui si è ferito mortalmente Di Vito.

Intanto resta sotto sequestro anche la Mercedes a bordo del quale viaggiava Troia sul quale sono ancora in corso accertamenti.