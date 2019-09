Petardi scambiati per colpi di pistola allertano cittadino che chiede l'intervento dei Carabinieri

Il clima cittadino negli ultimi mesi è particolarmente gravato dalle nubi dei fatti di cronaca: prima gli omicidi del mondo della criminalità, poi l’ultimo caso pochi giorni fa… Insomma Andria sembra in preda a dinamiche decisamente poco positive. Forse anche perché la suggestione è forte, ieri sera è arrivata una chiamata ai carabinieri da parte di una signora, residente nei pressi del cimitero comunale, che ha allertato le forze dell’ordine della possibilità che fossero stati sparati colpi di arma da fuoco.

Sul luogo sono prontamente giunti i carabinieri per verificare l’accaduto: non sono state riscontrate evidenze di eventuali colpi di pistola sparati da ignoti, quanto piuttosto si propende per l’ipotesi che il rumore fosse da attribuire a fuochi di artificio, o verosimilmente petardi, scambiati per colpi di arma da fuoco.

È lo stesso Capitano dei Carabinieri, Domenico Montalto, contattato dalla nostra redazione, ad aver confermato che non c’è stato nessun riscontro concreto di colpi. Si esclude categoricamente che siano stati sparati colpi di pistola.

La nostra testata giornalistica interviene sul fatto in quanto contattata da persone che avrebbero letto sui social di questi fantomatici colpi di pistola sparati all'indirizzo di qualche abitazione nei pressi del cimitero. È stato nostro dovere verificare la fonte ed è nostro dovere ricordare a tutti i lettori, vecchi e nuovi, che AndriaLive comunica solo fatti verificati. Gli scoop mediatici accchiappaclick che non rispettano né l'etica, né la professionalità del mestiere non fanno parte del nostro modus operandi.

Bisogna fare molta attenzione nel propagare nella popolazione la paura per fatti del genere.