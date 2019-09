Domani a Trani i funerali di Giovanni Di Vito

Si svolgeranno domani, venerdì 20 settembre 2019, i funerali di Giovanni Di Vito, il 28enne tranese deceduto, ad Andria giovedì 12 settembre scorso, a seguito di un violento litigio scaturito da una mancata precedenza stradale nei pressi della rotatoria di via Corato.

Il rito funebre sarà celebrato alle ore 16 nella Parrocchia dello Spirito Santo. La salma è attualmente vegliata nella sala Aurelia della parrocchia Santo Spirito a Trani.

Intanto l'avv. Magda Merafina, legale della vedova Di Vito, ha preso parte ieri mattina all'esame autoptico sul corpo del 28enne e contattata dalla nostra redazione ha dichiarato: «Dall'autopsia è emerso che il decesso è stato causato da un unico colpo netto inferto perpendicolarmente. La lama ha trafitto la zona apicale del cuore da parte a parte. Non sono emersi segni di difesa da parte della vittima - continua l'avv. Magda Merafina -. È stata rilevata una grossa ecchimosi all'altezza dell'avambraccio sinistro di 6 centimetri che sicuramente non è riconducibile ad un'azione di difesa della vittima. Su espressa volontà della moglie della vittima, si avanzerà richiesta di accertamento tossicologico anche nei confronti dell'indagato perché non passi che l'accertamento richiesto dalla difesa del Troia stigmatizzi la vittima come un possibile assuntore e che invece non lo debba essere chi di contro quel coltello lo ha impugnato. Si auspica adesso il ritrovamento dell'arma che sarà dirimente della dinamica del fatto».



Ricordiamo che gli esami dell'autopsia e la relazione del medico legale saranno disponibili entro 60 giorni.