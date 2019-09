Donna trovata morta nella sua abitazione nel centro storico, decesso per cause naturali

Una donna di circa 60 anni di nazionalità rumena, stamattina, è stata trovata senza vita all'interno della sua abitazione nel centro storico andriese.

Ad allertare la Polizia Locale è stato il compagno della donna, anch'egli di nazionalità rumena, che non è riuscito ad entrare nell'abitazione poiché il portone risultava chiuso a chiave per la notte.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e un'ambulanza del 118 oltre alla Polizia Locale. Con l'intervento dei vigili del fuoco si è riusciti ad entrare nell'abitazione per scoprire che la donna era morta. Il medico legale, giunto sul posto, ha accertato la morte per un malore improvviso e quindi per cause naturali.