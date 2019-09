Incidente stradale questa mattina alle ore 07.00, sulla carreggiata sud della A/14, all’altezza della progressiva chilometrica 612+200 in agro di Canosa di Puglia; coinvolti 2 mezzi pesanti, uno dei quali trasportante gasolio.

A seguito della collisione tra i due veicoli, il mezzo che trasportava gasolio ha urtato il guardrail centrale e si è ribaltato; un ingente quantitativo di carburante si è riversato sull’asfalto, motivo per cui i poliziotti delle Sottosezioni Polstrada di Bari e Trani, tempestivamente intervenuti, hanno chiuso al traffico entrambe le carreggiate della A/14, nel tratto compreso tra Andria e Canosa, con uscita obbligatoria in entrambe le direzioni di marcia.

Feriti i due conducenti dei veicoli coinvolti, uno dei quali rimasto incastrato tra le lamiere e liberato grazie all’intervento dei Vigli del Fuoco, che sono stati soccorsi da personale del 118.

Il tratto di autostrada in questione è stato riaperto alle ore 12.30 con scambio di carreggiata in corsia nord, al fine di permettere la rimozione ed il recupero dei veicoli incidentati.

I poliziotti intervenuti, unitamente a personale della società Autostrade, hanno provveduto ad agevolare il deflusso dei veicoli rimasti incolonnati.

Autostrade per l’Italia comunica che: «sull'A14 Bologna-Taranto tra Canosa e Andria nelle due direzioni, è stata disposta la chiusura del tratto per il ribaltamento di un camion con perdita di gasolio all'altezza del km 612+300 carreggiata sud, alle ore 7.20.

Per chi è in viaggio in direzione sud, in alternativa dopo l'uscita obbligatoria a Canosa si consiglia di percorrere la S.S. 16 Adriatica. Percorso inverso in direzione di Bologna.

Alle rispettive uscite obbligatorie ci sono code di 1 km a Canosa in direzione Bari e di 2 km ad Andria in direzione Bologna.

Si consiglia di anticipare l'uscita a Cerignola Est a chi è in viaggio verso Bari e, a Trani per è in viaggio verso Bologna.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso meccanico e sanitario».

L'aggiornamento:

