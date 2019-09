Oggi è ancora #FridayForFuture, gli studenti andriesi in piazza per difendere l'ambiente

Un lungo corteo pacifico per testimoniare l'attenzione alle tematiche ambientali, che parte proprio da loro, dai ragazzi: anche ad Andria questa mattina è #FridayForFuture, un momento per sensibilizzare tutti al rispetto della Terra e perché la nostra vita diventi più sana e "sostenibile".

Accanto ai ragazzi, sfileranno anche i referenti di numerose associazioni: «Ancora una volta Onda d'urto ha deciso di affiancare gli studenti delle scuole superiori di Andria nella terza giornata mondiale "sciopero per il futuro".

I ragazzi non pretendono di sostituirsi agli scienziati e premi nobel, ma chiedono semplicemente a se stessi in primis, a noi adulti, alle scuole, a tutte le istituzioni di unire le forze e lottare insieme per un futuro migliore, con alla base un ambiente più sicuro che può portare solo tanti benefici, soprattutto a livello di salute e benessere. Non siamo il popolo del NO!».

La redazione seguirà in diretta la manifestazione, che partirà alle 9.30 da Largo Torneo.