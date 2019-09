Aggrediscono extracomunitario per derubarlo, fermati due andriesi

Una vicenda che riaccende, per l'ennesima volta in questo periodo, i riflettori sulla sicurezza nella nostra città: si è verificato, infatti, questa mattina un episodio che ha visto protagonisti due giovani andriesi che, nei pressi di piazza Imbriani, avrebbero aggredito un ragazzo nigeriano allo scopo di sottrargli soldi e cellulare.

Il fatto sarebbe accaduto intorno alle 7.30: i due, a bordo di una bicicletta, avrebbero tampinato e poi minacciato la vittima al fine di estorcergli i suoi averi. In un primo momento, l'aggressione sarebbe stata interrotta da ausiliari del traffico. Successivamente la vittima sarebbe stata seguita in via Cavallotti dagli aggressori, che tuttavia sarebbero stati fermati dalle Forze dell'ordine. Poliziotti e Carabinieri sarebbero infatti intervenuti per interrompere la dinamica e condurre i due andriesi nel commissariato di Polizia. I due sono stati denunciati a piede libero. Le indagini sono tutt'ora in corso.