Fuga di gas in via Rovito, intervengono Vigili del Fuoco e tecnici

Attimi di panico questa sera in via Rovito, nei pressi della parrocchia di San Giuseppe Artigiano: per una dinamica ancora da chiarire, si è verificata una ingente perdita di gas dovuta alla rottura di una tubazione, forse successiva all'impatto di un'auto contro il muro della scuola dell'infanzia del quartiere.

Sul posto intervenuti Vigili del Fuoco e tecnici per riparare la tubazione e mettere in sicurezza la zona, insieme a una pattuglia di Carabinieri.