Sarebbe stata investita mentre attraversava le strisce pedonali su via Bari.

Ad Investirla un uomo alla guida di una Yaris che si è fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto è giunta una pattuglia della Polizia di Stato ed una del Nucleo di Pronto intervento della Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso e regolare il traffico su via Firenze e strade attigue.

Sul luogo dell'incidente anche un'ambulanza del 118 che ha trasferito la donna presso il locale nosocomio per accertare il suo stato di salute che, comunque, non dovrebbe destare grosse preoccupazioni.