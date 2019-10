Episodio increscioso ieri sera poco prima delle 23 lungo la strada provinciale 231.



Un'ambulanza del SerCorato in servizio per conto del 118, che stava tornando da Andria a Corato dopo aver trasportato una persona in codice rosso, è stata colpita da un sasso lanciato da un cavalcavia. Il fatto è avvenuto a circa un chilometro dal centro abitato di Corato, nei pressi dello svincolo per Trani.

L'impatto, considerando anche la velocità del veicolo, è stato molto violento: la grossa pietra ha colpito il parabrezza sul lato destro del veicolo e lo ha in parte sfondato. Nonostante l'urto, l'autista è riuscito a mantenere il controllo del mezzo di soccorso senza finire fuoristrada.

I vetri hanno però colpito un infermiere che ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici. Nessuna ferita ma tanto spavento per gli altri due soccorritori che erano a bordo dell'ambulanza.

Subito dopo almeno un'altra auto è stata colpita, come risulta anche da una denuncia presentata al commissariato di polizia, pur senza riportare danni significativi.

Sul posto per i rilievi sono giunti gli uomini della polizia locale: nessuna traccia degli autori del fatto, che potrebbero essere fuggiti attraverso i terreni circostanti, favoriti anche dall'oscurità.

«Ancora una volta prendiamo atto di danni alle nostre ambulanze, anche se non crediamo che si tratti di un attacco diretto a noi» ha commentato il presidente del SerCorato, Fedele Tarantini. «È però evidente il problema della sicurezza sulle strade dove, complice l'assenza di vigilanza, ognuno si sente libero di fare ciò che vuole. Se in quel momento sull'ambulanza ci fosse stato ancora il paziente in codice rosso che avevamo appena trasportato, questi sarebbe probabilmente morto».