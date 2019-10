Era la tarda serata del 23 agosto 2017 quando un boato scosse le abitazioni dei dintorni di via Bisceglie e il fumo riempì la città: oggi, come allora, le fiamme hanno avvolto una attività sulla strada che collega Andria a Bisceglie, dove sono custodite pedane di legno.

L’incendio è visibile da lontano: sul posto stanno intervenendo vigili del fuoco e forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona e il nucleo di Pronto intervento della Polizia Locale per la gestione del traffico.

E' fatto assoluto divieto di avvicinamento da parte delle forze dell'ordine perché le fiamme potrebbero intaccare i cavi elettrici.

Si raccomanda la massima prudenza.

Ulteriori aggiornamenti seguiranno nelle prossime ore.