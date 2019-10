​Ladri rubano pala meccanica da una segheria sull’Andria-Trani e sequestrano il custode

Erano circa le ore 13 quando all’interno di una segheria andriese sull’Andria-Trani, ubicata in una traversa interna, sarebbe entrato un commando di un numero non ancora definito di malviventi che avrebbero asportato dal parco mezzi una pala meccanica.

Gli stessi avrebbero sequestrato un guardiano che sostava nei pressi della struttura portandolo via assieme al mezzo, evidentemente per evitare che lo stesso potesse mettere in allarme le Forze dell’Ordine.



La Polizia di Stato di Trani, per competenza territoriale, sta indagando sull’accaduto.

Seguono aggiornamenti.