Un fatto di cronaca che scuote la città di Andria: intorno alle 19:30, infatti, è crollata una palazzina in via pisani. Pare per fortuna che non ci siano feriti, almeno per quanto riguarda l’abitazione. Al contrario, durante le operazioni di soccorso un vigile del fuoco si è ferito In quanto colpito da un pezzo di balcone, caduto alle sue spalle.



Al momento sono state evacuate le abitazioni nelle vicinanze della casa crollata.

Il traffico è completamente in tilt anche a causa dei numerosi mezzi di soccorso intervenuti.

Sul posto intervenuti anche i tecnici di Italgas per evitare perdite di gas. Nella zona è andata via la corrente elettrica durante il crollo.



Seguono aggiornamenti.