È accaduto attorno alle ore 17. Il guidatore di un Tir carico di olive in salamoia non ha tenuto in curva mentre saliva provenendo dalla Sp2 (ex 98) e procedendo in direzione autostrada. Imboccando la tangenziale avrebbe sbandato facendo riversare il carico sulla strada, invadendo la carreggiata con l'ingente quantitativo trasportato.

Sul posto sono giunti gli agenti del Nucleo del Pronto Intervento della Polizia Locale che stanno ora procedendo ai rilievi. Intanto, il tratto della tangenziale per Corato resta chiuso al traffico per facilitare le operazioni di pulizia della strada.

Fortunatamente non si registrano feriti. Il Tir invece ha riportato danni alla carrozzeria a seguito degli urti contro il guard rail.