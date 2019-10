Salvarono anziani nel crollo di via Pisani, Andria ringrazia i suoi eroi

Una stretta di mano e una abbraccio a nome della città di Andria: è ciò che la nostra redazione vuole dare idealmente ai soccorritori che poco più di 10 giorni fa sono intervenuti nel crollo della palazzina in via Pisani, prevenendo, con il loro operato, conseguenze forse più tragiche di quanto invece siano state.

Giovedì 17 ottobre, ore 19.40: dopo che le linee telefoniche delle Forze dell’Ordine sono state inondate di telefonate che segnalano il crollo di una palazzina, arriva rapidamente sul posto una volante della Polizia di Stato in via Pisani. Lo shock, quello di guardare coi propri occhi un disastro di macerie, deve lasciare lo spazio alla reazione per controllare se ci siano persone coinvolte.

L’attenzione dei due agenti di polizia, così come raccontano alcuni testimoni, è attirata da urla di richiesta di aiuto: alcune persone presenti all'interno del civico 29 ovvero lo stabile attiguo a quello crollato sono intrappolate. L'equipaggio entra all'interno dell'abitazione tramite il portone di ingresso e, dopo aver percorso una trentina di scalini, in cima alla rampa di scale, sull'uscio della porta, c’è una coppia di anziani, moglie e marito, i quali, rimasti al buio per l'interruzione dell'energia elettrica dovuta al crollo, sono scossi, impauriti, chiedono solo di poter essere aiutati a uscire di casa il prima possibile visto che da soli avrebbero avuto non poche difficoltà in considerazione dei loro rispettivi stati di salute, in particolar modo quello della donna che per percorrere la rampa di scala, giornalmente si serviva di un sistema di risalita installato a muro per disabili. Dopo aver rassicurato e calmato la coppia, gli agenti li accompagnano in strada attraverso la ripida e stretta scalinata dello stabile che presenta diverse crepe sui muri, con molta probabilità causate dal crollo. Una volta giunti in strada la coppia di anziani viene condotta in prossimità del veicolo di servizio che era stato lasciato a debita distanza dal luogo del crollo anche a parziale cordone di sicurezza per inibire il transito di altri veicoli, mentre ancora gli ulteriori soccorsi non erano arrivati sul posto. «Sono stati angeli mandati dal cielo – raccontano alcuni residenti – hanno messo a rischio le loro vite senza pensarci due volte pur di andare in soccorso di chi in quel momento, frastornato e confuso, chiedeva disperatamente aiuto».

Ma l’azione non si ferma qui. Dopo aver assicurato la coppia di anziani i due agenti vengono avvicinati da una donna che in via Giacomo Rossetti è in preda a un palese stato di agitazione: al civico 26 al primo piano c'era un'anziana donna la cui abitazione era stata interessata dal crollo. La stessa anziana signora di cui abbiamo parlato già, ovvero Albo Riccardina di 91 anni, dal balcone chiedeva disperatamente aiuto e immediatamente i due agenti corrono verso la casa ove c'è un portone in ferro con la serratura blindata regolarmente chiusa con diverse mandate. Gli agenti le chiedono di lanciare dal balcone le chiavi del portone per poter salire a prenderla e portarla al sicuro. Nonostante le ripetute richieste della chiave, la donna forse a causa dello stato confusionale e dello spavento, non ha alcuna reazione: i poliziotti avvertono l’immediato pericolo per l’incolumità della stessa e, non avendo ancora sul posto la presenza dei vigili del fuoco, recuperano dall'auto di servizio un arnese (un comune piede di porco) con cui cominciano a forzare il portone per poterlo aprire. L’operazione non è facile, ci raccontano alcuni testimoni, la natura costruttiva del portone in ferro e la presenza della serratura blindata chiusa con più mandate non rende facili le manovre che nonostante tutto procedono in fretta a causa delle evidenze di imminente stato di pericolo in cui la donna versava avendo avuto buona parte della propria abitazione crollata. Dopo svariati tentativi per forzare il portone, finalmente l’anziana signora si decide a lanciare le chiavi dal balcone per permettere di aprire il portone e raggiungerla. Mentre procedevano con l'apertura della serratura un agente di Polizia veniva raggiunto da un carabiniere e da altri due agenti di Polizia locale. Il pericolo che possa verificarsi un ulteriore crollo è evidente: ma tutti salgono attraverso l'unica rampa di scale dello stabile ed una volta in cima si presenta ai loro occhi lo squarcio dell'immobile che in seguito al crollo aveva coinvolto gli ambienti domestici. La signora Albo inizialmente si rifiuta di lasciare l'abitazione e insiste nel chiedere di poter avvisare le proprie nipoti dell'accaduto, ma dopo averla opportunamente rassicurata e calmata, visto anche lo stato di salute e le palesi difficoltà motorie la donna si convince a seguire gli agenti su una sedia tramite la quale veniva letteralmente sollevata dai presenti e portata in strada attraverso la ripida scalinata di circa una trentina di scalini. Una volta messa al sicuro l’anziana, l'agente di polizia ritorna all'interno dell'appartamento per recuperare il deambulatore mentre la donna viene affidata alle cure del 118 e a quella dei nipoti che nel frattempo sono arrivati sul posto.

Nel frattempo durante i primi sopralluoghi la paura: un vigile del fuoco viene attinto da alcuni calcinacci caduti al suolo da un balcone riportando ferite tali da dover essere soccorso le cure del 118. Per fortuna, le ferite non sono troppo gravi ma richiedono cure e riposo.

È un’emozione poter raccontare storie di ordinario eroismo: uomini e donne che ogni giorno sono al servizio della nostra comunità, si spendono per la nostra sicurezza, mettono a rischio le loro vite per il bene delle nostre. A loro, ai servitori dello Stato, la nostra umile, profonda riconoscenza, ogni giorno.