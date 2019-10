Discarica Tufarelle, il Consiglio di Stato chiede chiarimenti all'ARPA

Era attesa da tempo l’espressione del Consiglio di Stato al ricorso della sentenza del Tar dei Comuni di Minervino Murge e Canosa di Puglia, per la questione della discarica della Bleu in contrada Tufarelle. È di questi giorni la pubblicazione di una Ordinanza (n. 07274/2019) della massima corte che invita l’Arpa Puglia a rivedere il proprio parere favorevole considerando le argomentazioni esposte dai comuni ricorrenti.

Dove eravamo rimasti?

I comuni di Minervino e Canosa per via dei loro legali dopo la bocciatura del ricorso da parte del TAR PUGLIA, contro l’autorizzazione della Provincia BAT data alla discarica, avevano deciso di ricorrere al Consiglio di Stato per rivedere tale espressione del Tribunale Amministrativo. Dopo diversi rinvii e attese, il Consiglio di Stato, riunitosi in data 20.06.2019 ha esaminato il caso e quasi inaspettatamente ha deciso di riaprire la questione.

Cosa ha deciso il Consiglio di Stato?

“Il Collegio, - si legge nell’ordinanza - esaminati gli atti di causa, ritiene necessario, ai fini del decidere, che l’ARPA Puglia fornisca una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti”. Questi chiarimenti afferiscono in particolare la valutazione rispetto alla presenza nell’area di altri impianti di smaltimento, nei criteri di calcolo di distanza delle falde, e come mai nel tempo vi sono stati pareri discordanti dello stesso ente. Dunque non vi è una pronuncia definitiva al momento, e tutto resta sospeso.

Cosa accadrà ora?

L’Arpa Puglia ha tempo 40 giorni per presentare questi chiarimenti richiesti. La prossima udienza pubblica sarà fissata dalla sezione quarta del Consiglio di Stato nel secondo trimestre del 2020. Sino ad allora dunque non sapremo cosa ne sarà del destino di Tufarelle.