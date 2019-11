Uomo violento arrestato stamane dalla Polizia di Stato. Primo caso dopo approvazione Codice Rosso

Gli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato di Andria hanno arrestato questa mattina un uomo a seguito di maltrattamenti nei confronti della compagna.

Sarebbe questo il primo caso di codice rosso (Legge 19 luglio 2019, n. 69 - recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”)

La nuova procedura ha la finalità di contrastare in maniera più incisiva i casi di violenza in famiglia e contro le donne.

Sulla vicenda, al momento c’è massimo riserbo. Gli atti sono stati depositati in procura. A seguito di testimonianze che sono ora sottoposte all'esame degli inquirenti per verificare se tali maltrattamenti fossero reiterati, l'Autorità giudiziaria avrebbe autorizzato la custodia cautelare dell'uomo.

Tra le novità in ambito procedurale, con l’inserimento del cosiddetto “codice rosso”, vi è l’accelerazione nell’avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra gli altri maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, con l’effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime.