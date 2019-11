Hanno iniziato a perforare la saracinesca del bar ubicato in piazza San Pio X (nei pressi del santuario Madonna dei Miracoli) con l'ausilio di una fiamma ossidrica. Fino a ritagliare lo spazio necessario per entrarci e probabilmente svaligiarlo, ma l'allarme del sistema di videosorveglianza ha interrotto il piano e i ladri si sono dati alla fuga.

È accaduto questa notte quando erano circa le 2.30. Probabilmente una banda di ladri organizzati, forse in tre ad agire. Sul posto sono giunti sia i Carabnieri che una volante della Polizia di Stato.

Le immagini del sistema di videosorveglianza sono ora al vaglio dei Carabinieri che indagano sull'accaduto.

Intanto il bar/tabaccheria ha subito non pochi danni alla saracinesca e alla vetrata d'ingresso che è stata scassinata. Le fiamme hanno intaccato anche la tenda posta all'ingresso; muri anneriti e chiusure di sicurezza distrutte. Danni circoscritti per lo più all'ingresso dell'attività commerciale per quello che è stato un tentativo di furto, fortunatamente senza ammanco.