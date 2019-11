Ricoverato al "Bonomo" un uomo ferito a colpi d’accetta dal figlio

Qualche giorno fa, a Minervino, in seguito a un litigio con il figlio, un uomo sulla cinquantina è stato colpito con l’accetta, davanti alla moglie e all'altro figlio, per non aver ceduto all’ennesima richiesta di denaro del giovane con problemi di tossicodipendenza.

L’uomo è stato ferito alla testa e alla spalla ma, fortunatamente, i colpi non hanno danneggiato gli organi vitali e l’uomo, che è stato immediatamente trasferito presso il nosocomio andriese, è fuori pericolo di vita.

Il giovane è stato arrestato dai Carabinieri ed è stato trasportato presso la casa circondariale di Trani con l’accusa di estorsione e di tentato omicidio.