Aggressione per strada, individuati la vittima ripresa nel video e il suo aggressore

Sarebbe stata individuata la vittima della violenta aggressione avvenuta per strada, ripresa da un video diffuso sui social: pare che la Polizia Locale sia riuscita a risalire all’identità della ragazza picchiata brutalmente nei pressi dell’ospedale e si sia recata presso la sua abitazione per convincerla a sporgere denuncia contro il presunto aggressore, presumibilmente già noto alle forze dell’ordine per reati di furto di auto.

Entrambi i protagonisti sarebbero maggiorenni, in particolare 19enne la ragazza e 29enne il ragazzo: sul caso indaga ora la polizia di Stato.

L’appello è a far sì che si concretizzi una denuncia per evitare il ripetersi di situazioni del genere