Estorsione, due giovani arrestati dalla Polizia di Stato

Nei giorni scorsi i poliziotti del Commissariato di P.S. di Andria hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.i.p. del Tribunale di Trani, nei confronti di un 20enne nato in Francia e di un 26enne nato a Napoli, entrambi residenti ad Andria.



I due dovranno rispondere del reato di estorsione, commesso lo scorso 23 marzo, ai danni di due extracomunitari. Il 26enne è ritenuto responsabile anche del reato di estorsione, commesso in danno di due ragazzi minorenni.

Fermati dai poliziotti della Squadra Volante mentre stavano discutendo animatamente con due cittadini extracomunitari, si erano rifiutati di fornire le proprie generalità ed in tale occasione il 20enne aveva anche strappato il verbale di elezione di domicilio redatto a suo carico. Insospettiti dall’insolita lite, i poliziotti hanno ascoltato alcuni testimoni e visionato i filmati delle videocamere di sorveglianza installate in zona. Si è così riusciti a far luce sull’azione criminosa posta in atto dagli arrestati che, in precedenza, avevano intimato ad uno dei due extracomunitari di consegnare il denaro in suo possesso, raccolto facendo elemosina, ed il telefono cellulare. Al rifiuto, il cittadino extracomunitario era stato minacciato e percosso, riuscendo a sottrarsi all’aggressione grazie all’intervento di un suo connazionale. Gli aggressori si erano quindi allontanati per poi raggiungere i due cittadini extracomunitari in una strada limitrofa e reiterare il tentativo di estorsione, accompagnato anche questa volta da percosse e insulti. L’azione criminosa era stata interrotta dai poliziotti e la successiva attività d’indagine ha consentito di ricostruire l’accaduto.

Il 26enne, inoltre, è ritenuto responsabile di altri due episodi, risalenti allo scorso 27 settembre, quando avrebbe estorto esigue somme di denaro a due ragazzi minorenni.