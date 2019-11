Udienza strage dei treni, la lista dei 110 testimoni. Le novità

Si è tenuta ieri, come da calendario, l’udienza riguardante il processo sulla strage dei treni del 2016 da cui è emersa una lunga lista di 110 testimoni che dovranno contribuire all’individuazione delle responsabilità dei 17 imputati, a cui si aggiungono i testimoni delle altre parti.

Considerata la mole di lavoro il Procuratore della Repubblica Di Maio ha chiesto al Presidente del collegio giudicante, dott. De Luce, di procedere con una calendarizzazione ragionata data l’importanza di ogni singola testimonianza.

Dalla lista sono stati esclusi circa una quindicina di testimoni alcuni dei quali ritenuti “superflui” e altri già escussi. Ed è proprio sugli esclusi che la procura ha sottolineato la necessità di valutare ogni singola testimonianza e il tempo necessario alle parti e al collegio per un’istruttoria completa.

La richiesta è stata respinta dal collegio giudicante in quanto bisogna procedere spediti per garantire la ragionevole durata del processo. Per cui il Presidente De Luce ha invitato le parti ad acquisire in maniera concorde le questioni riguardanti la dinamica, al fine di garantire anche i diritti degli imputati e permettere agli stessi di esercitare il proprio diritto di difesa.

Pertanto, il collegio ha confermato il calendario precedentemente disposto chiedendo alla Procura di indicare sin da subito i testi delle prossime udienze, compresa la prossima prevista per il 13 novembre.

Oltre a ciò, durante l’udienza si è proceduto anche all’ascolto dei due dipendenti in servizio il 12 luglio 2016, un operatore di manovra e un ex capotreno. Ed è proprio dalle dichiarazioni di quest’ultimo, che era in servizio sul treno partito da Bari e giunto a Ruvo alle ore 10:11, che sono emersi “nuovi” particolari, riguardanti l’incremento dei treni sulla tratta (da circa 40 al giorno negli anni 80’ agli oltre 180 del 2016), la scarsità dei corsi di formazione e il sistema di blocco telefonico sulla tratta che non è mai cambiato, a cui si aggiunge anche l’assenza di segnale per i cellulari, sul tratto Andria- Corato, mai segnalato in quanto tutti erano a conoscenza della problematica.