Ancora una violenza sulle donne in pieno centro: arrestato 45enne andriese in flagranza di reato

Il polverone mediatico sul caso del video dell’aggressione ai danni di una 19enne non si è ancora placato che ci troviamo a raccontare l’ennesimo episodio di violenza contro le donne.

Erano le ore 17 di ieri circa quando un uomo 45enne si è scagliato contro la sua compagna, in pieno centro, nei pressi di via Pisani, nelle immediate vicinanze di un bar. Ancora maltrattamenti che hanno provocato diverse lesioni alla vittima, così come da referto del pronto soccorso presso cui la donna è stata medicata.

In realtà l'episodio di violenza del pomeriggio rappresenta l'apice di una escalation di botte ai danni della vittima che perduravano da oltre 7 anni. Ieri il culmine: dopo un primo episodio alle ore 13 ai danni della vittima e della figlia 17enne, l'epilogo per strada.

Un passante ha soccorso la donna e ha allertato la Polizia di Stato intervenuta prontamente che ha arrestato l'aggressore in flagranza di reato. Ora l'uomo è ristretto presso il carcere di Trani.