La pioggia caduta da ieri sera e il vento che imperversa sulla nostra città hanno iniziato a mietere danni: su via Montegrappa, come ormai potremmo definire "da prassi", sono caduti alcuni rami dagli alberi piantati nelle aiuole dello spartitraffico. In giro per la città sono fioccate anche segnalazioni in merito a chiusini dell'acqua saltati a causa dell'eccessiva pressione e di strutture, come le fioriere che delimitano l'isolato precedente al passaggio a livello di viale Gramsci, abbattute dal vento.

Ma è alle buche stradali che bisogna prestare particolare attenzione: tra mancata manutenzione e pioggia battente, le segnalazioni di danni maggiori al manto stradale riguardano il tratto della tangenziale tra lo svincolo di via Bisceglie e quello di via Corato e diverse strade della città, tra cui per esempio via Milite Ignoto, ormai ridotta a un colabrodo. Raccomandiamo la consueta prudenza e auspichiamo pronti interventi, nei limiti delle esigue possibilità comunali legate al particolare momento di crisi finanziaria, per ripianare le tante buche.