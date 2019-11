Ancora una rissa per mancata precedenza: fermato un uomo

Circa due mesi fa, una mancata precedenza in via Puccini, sfociò in una lite che portò alla morte di un giovane 28enne ferito a morte. Oggi, sempre per lo stesso motivo, c'è stata una rissa, intorno alle ore 14:00, su viale Venezia Giulia, angolo via Perugia, all'altezza del bar Tris che, fortunatamente, non ha avuto gli stessi esiti dell'episodio accaduto il 12 settembre scorso.

Immediato l’intervento di alcune volanti dei Carabinieri della locale compagnia che, dopo aver sedato la lite, hanno fermato un uomo e di un’ambulanza del 118 per le cure delle persone coinvolte.