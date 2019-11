Incendio in via Canosa: distrutti 4 camion

In fiamme quattro camion all'interno di un autoparco ubicato su via Canosa (ex 98).

Erano circa le ore 1:00 questa notte quando si è sprigionato l'incendio all'interno dell'azienda. Fortunatamente non si registrano feriti.

Gli uomini della Vigilanza Giurata e della Vegapol hanno allertato i Vigili del Fuoco che hanno sedato l'incendio evitando che il rogo si propagassero ulteriormente.

Sul posto gli agenti di Polizia di Stato del locale commissariato che stanno conducendo le indagini.