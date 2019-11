A fuoco un'autovettura questa notte. Erano circa l'una quando in via M. D'Azeglio, ad angolo con via Dante Alighieri, una Fiat Punto è stata letteralmente avvolta dalle fiamme che hanno raggiunto anche la facciata esterna della palazzina sotto cui era parcheggiata.

Le fiamme hanno annerito le abitazioni sino al terzo piano della stessa palazzina. Danni anche all'ingresso dell'edificio condominiale.

Fortunatamente non sono stati registrati feriti.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a sedare l'incendio. Giunti sul luogo dell'incendio sia Carabinieri che Polizia di Stato.

Si indaga per risalire alle cause che hanno generato l'incendio. Non è esclusa la natura dolosa.