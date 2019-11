Tre le auto andate in fiamme nella giornata di ieri

Nella giornata di ieri abbiamo dato notizia delle fiamme che hanno distrutto una fiat Punto in via M. D’Azeglio, non è stato l’unico incendio che ha avuto quale protagonista un’autovettura. Infatti, in via Accetta, nei pressi del SS. Salvatore, anche una fiat Uno ha preso fuoco e il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, anticipato da una pattuglia di un istituto di vigilanza ha scongiurato che le fiamme si propagassero anche ad altri mezzi parcheggiati nelle immediate vicinanze.

Alle ore 19, infine, in via Alto Adige si è verificato il terzo episodio simile: una Citrone C3, per cause in corso di accertamento ha preso fuoco suscitando non poche preoccupazioni tra i residenti ed i passanti che si trovavano nella zona.

Grazie ad un estintore messo a disposizione da un commerciante della zona, sonos tate sedate le fiamme in attesa dell’arrivo dei Vigli del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.

Tre incendi in meno di 24 ore e in tutti e tre i casi ci è voluto l’intervento dei Vigli del Fuoco de dei Carabinieri che indagano sull’accaduto.