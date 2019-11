Vettura impatta cinghiale sulla SS170: ferito il conducente dell’auto

Verso mezzanotte, sulla SS 170, nei pressi di Castel del Monte, si è verificato un incidente automobilistico tra una Fiat Panda e un cinghiale.

Data l’ora e la visibilità ridotta, il conducente dell’auto non è riuscito a scansare il grosso animale, comparso improvvisamente sulla carreggiata, che ha avuto la peggio nell'impatto con l’autovettura rimasta fortemente danneggiata.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della locale compagnia e i sanitari del 118 per trasferire il conducente dell’auto presso il nosocomio andriese per gli accertamenti del caso.

Sull’incidente è intervenuto anche il presindete del Parco Nazionale dell’Alta Murgia che ha così commentato: «profondo rammarico per l’incidente della scorsa notte ad Andria, che mi auguro non avrà conseguenze gravi per il conducente delle Fiat Panda. Un cinghiale contro un’auto in corsa può avere esiti drammatici e le immagini dell’accaduto lo dimostrano chiaramente. Abbiamo osservato più volte la difficoltà a contenere e circoscrivere l’emergenza cinghiali, per la natura estremamente prolifica dell’animale. Negli ultimi mesi sono stati catturati trecento cinghiali, di cui venti negli ultimi dieci giorni. L’Ente Parco si sta muovendo per mettere in campo azioni più efficaci di quelle finora attuate, che includono l’attivazione del selecontrollo nelle aree contigue dell’Alta Murgia. Siamo davanti a un problema complesso per il quale è necessario il coinvolgimento della Regione e delle altre aree protette regionali e nazionali. Oggi più che mai è urgente agire in modo sinergico».