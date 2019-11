Il vento che sta soffiando in città sta sdradicando diversi arbusti che, fortunatamente, non hanno arrecato danni a persone.

Nei pressi della scuola "Gabelli", un albero deradicato dalle forti raffiche potrebbe danneggiare le pertinenze di un edificio ubicato nelle vicinanze. Mentre, in via Bruno Buozzi e all'interno del cortile della scuola "Manzoni" gli alberi caduti non hanno causato nessun danno.

Inoltre, nei pressi dell'edificio di via Pisani interessato dal crollo è forte la preoccupazione per vetri che cadono dagli infissi e che potrebbero rappresentare un pericolo per i passanti. Altri danni a edifici si registrano in via d'Oria dove sono cadute le piastrelle della facciata di uno stabile.

Sui luoghi interessati dai fatti su esposti sono presenti agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale per la messa in sicurezza degli stessi.