Cattivi odori e alberi tagliati senza criterio in c.da Abbondanza, la denuncia di alcuni cittadini

Cattivi odori nelle campagne e alberi tagliati senza criterio: sono giunte presso la nostra redazione diverse segnalazioni a proposito di "strani" fenomeni che starebbero accadendo in contrada Abbondanza, lungo la strada che porta a Castel del Monte.

Diversi lettori infatti hanno lamentato la presenza di effluvi maleodoranti emanati dai terreni prospicienti ad alcune ville, un insolito andirivieni di camion nella zona e, contemporaneamente, il taglio di alcuni alberi in zone boschive intorno agli stessi terreni. L'odore in particolare sembrerebbe quello degli scarti della lavorazione delle olive.

Sappiamo che in piena campagna olearia, in quest'annata ricca di olive, il problema dei reflui è sempre vivo: ricordiamo però che lo sversamento sui terreni può provocare danni non solo alla natura dei luoghi, ma anche alla nostra salute.

I cittadini hanno già effettuato opportune segnalazioni ai Carabinieri Forestali, che ora indagano per risalire agli autori di tali comportamenti illegali.