In provincia di Ragusa, ad Acate, questa notte, è stata incendiata l’auto di Riccardo Zingaro, andriese, che si è sempre contraddistinto per le proprie battaglie a favore dell’ambiente, anche con denunce inerenti diversi reati ambientali perpetrati ai danni della comunità in cui risiede.

A lui va la vicinanza e solidarietà della nostra redazione con l’auspicio che possa continuare nelle sue lotte e nelle sue denunce.