Rapporti di cattivo vicinato, dalle parole passano ai fatti

Una serie di litigu a causa di diverbi legati a una "strada della discordia": è quanto denunciano i titolari di "Gloutonnerie al castello" in uno lungo post di sfogo pubblicato su Facebook.

«È arrivato il momento di rendere pubblica una storia, una storia lunga 8 anni che ci condanna a vivere nella paura di esercitare liberamente la nostra professione.

Molti clienti e molti nostri amici sanno la storia del "vicino", in tutti i modi pacifici e in molte circostanze abbiamo provato a far si che sia una convivenza pacifica: invece no, dal primo momento minacciati di andare via perché li è zona sua, lui li ci vive e nessuno lo deve disturbare. Sono seguite decine e decine di querele fantascientifiche da parte sua, pur di disturbare il nostro onesto lavoro. Nessuna sua denuncia ha avuto seguito, siamo costretti a ricevere visite delle forze dell'ordine, da lui chiamate, ogni qualvolta ci sia un evento. Fin qui è tutto ok.

Noi lo abbiamo denunciato una volta perché ha minacciato di morte la nostra famiglia con una pistola al seguito (quasi un anno fa): la giustizia? Sequestrata l'arma e amen. Oggi l'ennesimo episodio, ha attaccato violentemente il titolare della struttura e il guardiano, intenti a sistemare il manto stradale che porta all'ingresso, che lui stesso ha mal ridotto scavando fossi con la pala per recare un disagio a noi e ai nostri clienti (denunciato anche questo).

Siamo qui a scrivere perché la giustizia in Italia è lenta, molto lenta. Lavorare con la paura di essere ammazzati da un giorno all'altro non è semplice.



Portiamo avanti il nostro lavoro con dedizione e abbiamo con noi 12 dipendenti regolarmente assunti, siamo una famiglia che guarda avanti, ma così no».

Che cosa è successo? La via che conduce alla villa non era in condizioni agevoli per i clienti che volevano raggiungere il posto: così gli imprenditori hanno deciso di gettare un po' di brecciolino nelle buche apertesi lungo la strada per rendere più comodo il transito. L'azione non sarebbe stata gradita ad uno dei vicini e dalle parole sono seguiti i fatti: ci sarebbero state colluttazioni fisiche sia con in guardiano che con il titolare della struttura. Entrambi sono finiti in ospedale: per il secondo, referto di trauma al collo e al setto nasale.

"Gloutonnerie al castello" è intenzionato a fare denuncia nei prossimi giorni, auspicando un intervento risolutivo della giustizia che metta una fine a questa situazione.