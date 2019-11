​Lieto fine per la vicenda di Erica Cutrone, la ragazza è a casa di parenti

Lieto fine per la vicenda di Erica Cutrone, la 15enne di Bari allontanatisi da una casa protetta di Andria, giovedì mattina, mentre si stava recando a scuola. La zia infatti ha diffuso sui social la notizia che la ragazza avrebbe trascorso la notte a casa dei parenti, come confermato anche dalla Polizia di Stato.



«Ringrazio tutti per il vostro calore e impegno che avete avuto su questa storia», ha dichiarato la zia della ragazza in un post su Facebook.



Nessun notizia invece del coetaneo che si era allontanato con lei, per cui proseguono le ricerche.