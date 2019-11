Ore 15.45, in Albania e in Puglia la terra trema ancora

Lo sciame sismico che sta colpendo l'Albania continua a farsi sentire anche in Puglia: alle 15.45 l'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha registrato un terremoto di magnitudo mb 5.2 avvenuto nella Costa Albanese settentrionale. In città l'evento sismico è stato avvertito anche questa volta, in maniera meno evidente rispetto a stamattina e alla prima scossa registrata nella notte fra lunedì e martedì.

In Albania in seguito a questa nuova scossa il ministero della Difesa ha annunciato che le operazioni di soccorso, a cui stanno contribuendo anche la Protezione civile e i vigili del fuoco italiani, sono momentaneamente sospese.