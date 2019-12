Ringhiere divelte, mattoni crollati e abbandonati, erbacce incolte, scritte di bomboletta ovunque, per non parlare del tanfo che si sente a distanza di metri: è questo lo stato di totale degrado in cui versa l'anfiteatro situato all'interno della villa comunale.

Insieme al centro "Dopo di noi", anch'esso praticamente abbandonato, sono un pugno nell'occhio nel cuore del polmone verde della città: nel caso dell'anfiteatro, si aggiunge anche una evidente questione legata alla sicurezza, come denunciato da noi già più volte e come oggetto di diverse segnalazioni giunte alla redazione. Ancora ieri un lettore si chiedeva: «Per quanto rimarrà così? Aspettiamo che qualcuno si faccia male?»

E davvero fa male vedere in queste condizioni una struttura che fino a qualche anno fa accoglieva manifestazioni musicali ed eventi vari, ora meta di ragazzi che lo popolano fino a tarda sera senza alcuna misura di sicurezza. Lo scempio è frutto di atti vandalici: da qui bisogna ripartire, rieducando tutti a una cura maggiore e a un amore nei confronti dei beni comuni.