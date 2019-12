Mezzo pesante si incastra in via Cincinnato Copyright: n.c.

Erano circa le ore 12:00 quando un mezzo pesante, proveniente da via Cincinnato, per immettersi su via Ausonia è rimasto incastrato e ha danneggiato i balconi di alcuni edifici.

Dopo numerose manovre dell'autista dell'autoarticolato, il mezzo si è divincolato permettendo alla circolazione di riprendere il normale deflusso.