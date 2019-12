Anziano vittima in pieno centro della truffa del portafoglio

In un video pubblicato sui social sono stati ripresi due truffatori che, sporcando la giacca a un anziano signore, con la scusa di aiutarlo, il primo cerca di ripulirla, mentre il secondo, con destrezza, tramite l'ausilio di una cartellina posta sulla mano che fruga nella tasca, sottrae il "bottino" dell’uomo che, inconsapevolmente, subisce il furto.

La video denuncia pubblicata su Facebook riprende l'uomo, il 4 dicembre, su viale Venezia Giulia, e così come denunciato nel post, la vittima aveva appena ritirato la pensione in un istituto bancario ubicato sulla stessa via.

La raccomandazione è quella di prestare attenzione perché la truffa corre dietro l’angolo.