Madre 65enne dona un rene al figlio 42enne: trapianto avvenuto con successo!

È stato effettuato venerdì 6 dicembre 2019 presso l’ospedale Giustinianeo di Padova un trapianto di rene tra mamma e figlio. Sinisi Fedele, 42enne andriese, sottoposto a cure da anni, senza reni è costretto a dializzare, è stato sottoposto con successo al trapianto nell'ospedale padovano.

«Il professore del centro Trapianti, il dottor Paolo Rigotti - racconta un suo familiare - nel visitare il paziente aveva dimostrato scetticismo nel procedere al trapianto, ma dopo una serie di esami accurati e consulti tra professori, l'equipe medica è giunta alla conclusione del caso: il paziente poteva essere sottoposto all'intervento.

Lo step successivo per il 42enne sarebbe stato quello di rientrare in lista d'attesa e nel frattempo continuare con la dialisi. Intanto, Riccardina Bonadie, mamma di Fedele, una signora di 65 anni e in buona salute, rammaricata per le condizioni di suo figlio ha deciso di donargli nuova vita. Dopo esser stata sottoposta ad una serie di esami è stata accertata la sua compatibilità a poter procedere con la donazione del rene.

Il 6 dicembre 2019 per Fedele segna l'inizio di una nuova vita. Una rinascita. Un ulteriore compleanno da festeggiare per tutti gli anni che verranno. Sua mamma, questa volta si è resa nuovamente protagonista del dono della vita. Non c'è il cordone ombelicale da recidere, c'è invece un dono inestimabile che ridona sogni e felicità all'intera famiglia.

L'intervento si è concluso con successo. La signora Riccardina domani sarà dimessa dall'ospedale mentre suo figlio Fedele resterà in "pre-intensiva" nell'attesa della totale ripresa dall'intervento subito.