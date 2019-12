Un gigante perennemente sospeso tra terra e cielo, a montare le luci che hanno abbellito tante città e i momenti più significativi: Andria piange la perdita di Michele Ciommo, artista delle luminarie e titolare dell'omonima ditta, tra gli artefici dell’incanto natalizio che proprio quest'anno ha ravvivato le nostre vie.

Ieri la tragedia proprio mentre lavorava su addobbi luminosi, come tanti ne aveva realizzati e installati in occasione delle feste patronali e delle celebrazioni principali dell’anno. Una ditta a conduzione familiare, la sua, che si rinnovava di generazione in generazione e che è ormai ben radicata nel territorio provinciale.

Tra le sue opere più rinomate, ricordiamo lo sfavillante rosone ricamato con 600 lampadine che ha caratterizzato l'ingresso di una delle tante feste legate al folclore religioso.

La sua bottega artigianale, sita in via Corato, era una sorta di laboratorio fisico in cui questo vero e proprio maestro di "lampi" e "sfolgorii” , "irradiato" dal suo estro artistico, si dilettava a studiare e sperimentare incessantemente tutti gli aspetti dello spettro luminoso, creando, grazie ai suoi colori e i suoi moti repentini, effetti coreografici e scenografici tali da restituire la fulgida e ammaliante illusione, a chiunque vi entrasse, di trovarsi in un Luna Park in miniatura.

Un uomo buono, umile, appassionato nell'impresa di illuminare le strade nei periodi più belli e sacri dell'anno, che ha anche collaborato alla realizzazione di eventi promossi anche dalla nostra redazione: e la redazione si stringe intorno alla moglie, ai due figli gemelli e al padre di Michele Ciommo all'indomani della grande perdita.