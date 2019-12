La questione relativa alla raccolta rifiuti a singhiozzo non risparmia nemmeno le famiglie che abitano in campagna. Le foto correlate all’articolo riguardano la zona di Lama di Carro dove da qualche settimana sono spariti i cassonetti per la raccolta dei rifiuti differenziati.

Una delle circa 20 famiglie che risiedono nella zona in questione ha contattato la nostra redazione per segnalare il disservizio: «Forse li hanno bruciati oppure sono stati semplicemente tolti, ma non ci è dato sapere per quale motivo. La segnalazione è partita, ma ad oggi, malgrado rassicurazioni circa l’interessamento sulla vicenda da parte della Polizia Locale, non è stato dato nessun seguito. I rifiuti inondano le campagne e con le piogge incessanti di questi giorni il caos regna sovrano».

Senza i bidoni per la raccolta delle immondizie è aumentata la presenza di cani randagi che girovagano e rovistano nei sacchetti abbandonati selvaggiamente, sparigliando ulteriormente i rifiuti. La zona sembra ormai una enorme discarica a cielo aperto e c’è, oltretutto, chi si permette di abbandonare anche rifiuti ingombranti.

Contrada Lama di Carro è bazzicata parecchio anche da corridori amatoriali che ora si ritrovano a respirare questo odore insopportabile ed ha vedere la nostra cara Murgia maltrattata.

Una zona che è interessata altresì dal canale Ciappetta-Camaggio: un tratto affatto curato che raccoglie sporcizia di ogni genere.

Auspichiamo che la denuncia delle famiglie residenti nella campagna andriese possa vedere risolta al più presto questa cattiva situazione che potrebbe peggiorare ulteriormente con l'imminente periodo di festività.